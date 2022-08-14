На Донбасі бійці ЗСУ знищили три російські БМП і 25 окупантів
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Загалом держава-терорист Росія втратила в Україні вже 43400 військових
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили близько 25 окупантів і три російські БМП на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
«Вдалий день – це коли знищили три БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків! У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські захисники розгромили п'яту частину російських окупаційних військ, яких залучили до війни в Україні. Держава-терорист Росія втратила в Україні вже 43400 військових.
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