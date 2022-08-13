Українські захисники розгромили п'яту частину російських окупаційних військ, яких залучили до війни в Україні, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Таку цифру він озвучив під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі – п’ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена», – зазначив він.

Залужний додав, що наразі активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. Тому Україна дуже потребує посилення артилерією. Головнокомандувач зазначив, що з цим проханням звернувся з цим до міжнародних партнерів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 13 серпня втрати російських загарбників становлять орієнтовно 43400 осіб.