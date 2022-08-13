Для самохідної протитанкової артилерійської установки воїни використали трофейні армійський тягач і протитанкову гармату

Українські військові із трофейної російської техніки сконструювали власну розробку. Відео її роботи опублікував Генеральний штаб ЗСУ в суботу, 13 серпня.

За інформацією Генштабу, піхотинці сконструювали самохідну протитанкову артилерійську установку. Для цього використали трофейні армійський тягач МТ-ЛБ і протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра».

«Усю проектну і конструкторську роботу піхотинці зробили самотужки. Система вже протестована і знаходиться в зоні бойових дій», - розповіли в Генштабі.

На відео, яке опублікував Генштаб, показано роботу самохідної протитанкової артилерійської установки в Миколаївській області. Дата зйомки невідома, але зазначено, що йдеться про серпень.

Раніше підприємства Укроборонпрому освоїли ремонт російської техніки, яку українці військові захопили в боях. Крім того, у липні трофейний самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцирь С-1" уже знищив першу ворожу ціль, нагадує LB.ua.