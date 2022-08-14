У соцмережах повідомляється про багатьох вбитих окупантів

У неділю, 14 серпня, російські пропагандисти у соцмережах повідомили, що бійці Збройних сил України завдали удару по базі членів ПВК «Вагнера» в окупованій Попасній на Луганщині.

Повідомляється, що внаслідок ударів начебто системами HIMARS багато бойовиків загинули. В мережі опублікована декілька фото з місця події.

фото з російських Telegram-каналів

Низка пабліків повідомила, що загинув власник ПВК «Вагнер» і так званий «кухар Путіна» Євгєній Пригожин, але поки що підтвердження немає.

Також повідомляється, що знайти точне місце розташування штабу українським військовим начебто допомогли репортери, які здійснюють інформаційний супровід російської агресії. Відвідуючи позиції окупантів вони «засвітили» адресу розташування штабу: «вулиця Миронівська, 12».

Фото російського воєнкора, які допомогли виявити штаб «вагнерівців»

Фото російського воєнкора, які допомогли виявити штаб «вагнерівців»

Українські військові наразі інформацію не коментують.