За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, командування 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації доручило командирам підрозділів та частин, які діють на Запорізькому напрямку, утримати зайняті позиції.

«Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори з командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку. За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що на полігоні поблизу міста Торез Донецької області окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, який прибув із місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1-го армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

У Генштабі також розповіли, що за поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Курдюмівка та Зайцеве.

Протягом доби авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ на різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 5 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки, а також по 3 складах боєприпасів окупантів.

«Підтверджено факти ураження живої сили та об’єктів противника за 18 вересня поточного року у Запорізькій області. На зазначеному напрямку було знищено 10 артилерійських систем, 5 одиниць військової техніки та особовий склад противника. За наявною інформацією, втрати пораненими склали понад сто військовослужбовців», – зазначено у повідомленні Генштабу.

На захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають в РФ і намагаються вивезти з собою документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади.