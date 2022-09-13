Російські військові вивозять награбоване автомобілями. На трасі до окупованого Луганська зафіксували близько 300 цивільних автомобілів на харківських номерах. За інформацією Генштабу, ними російські військові вивозять награбоване.

«Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ, у напрямку на Луганськ, відзначено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом – російські військові», – зазначено у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. До прикладу, у Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з осель, які були вимушені покинути місцеві мешканці.

За інформацією мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, окупанти тікають із міста у бік Криму. Він розповів, що колони військової техніки були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі. За його словами, щоби вивезти награбоване в Запорізькій області, до прикладу, у місті Пологи, російські військові зламували гаражі і викрадали цивільні автомобілі.

В Генштабі також зазначили, що ворог зосередився на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій ЗСУ на окремих напрямках.