Прикордонники вперше приземлили новітній російський безпілотник Т-16 «Елерон»

Бійці підрозділу Держприкордонслужби «Сталевий кордон» нейтралізували найновіший російський безпілотник Т-16 «Елерон». Про це 8 серпня повідомила ДПСУ.

Як зазначається, російський БПЛА посадила на Харківському напрямку група протидії безпілотним літальним апаратам 15-го мобільного прикордонного загону. Уточнюється, що Т-16 «Елерон» – одна з найсвіжіших російських розробок у сімействі безпілотників «Елерон».

«Елерон» посадили за допомогою звичайної антидронової гармати. Це перший підтверджений випадок нейтралізації БПЛА «Елерон» українськими військами.

«Елерон» – комплекс ближньої дії повітряної розвідки та спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС. Ці дрони розроблялись ще з 2003 року, а Т-16 є їх найновішою модифікацією. Комплекс може використовуватись вдень при швидкості вітру до 15 м/сек. температурі від мінус 30 до плюс 45 градусів та вологості 98 %.