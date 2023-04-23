Мерлін-ВР – російський експериментальний безпілотний літальний апарат

Ворожий розвідувальний безпілотник «Мерлін» знищено на Миколаївщині. Про це повідомляє прес-центр Повітряного командування «Південь».

Зазначається, що 23 квітня , близько 11:50, на Миколаївщині, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» було збито російський розвідувальний БпЛА типу «Мерлін». Це лише четвертий за весь час війни випадок збиття цього безпілотника.

Також увечері, 22 квітня та вранці 23 квітня, Збройні сили України збили чотири дрони-камікадзе російських загарбників.

Мерлін-ВР – російський експериментальний безпілотний літальний апарат. Призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

Розробником заявлено, що апарат має гібридний двигун, що дає «невелику акустичну помітність». Але у першому збитому, на початку червня 2022 року ЗСУ під час російської агресії проти України, апараті ніяких гібридних технологій у дроні не знайдено, лише звичайний двигун. Також в апараті було встановлено тепловізійну оптику французького виробництва та в якості баку для палива було встановлено звичайну пластикову каністру з ручкою.