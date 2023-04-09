Українські захисники знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотників «Рєпєйнік» [«Реп'ях»]. Про це повідомило оперативне командування «Північ».

«Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!», – розповіли українські військові.

РЛС «Рєпєйнік» – сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів – з 2022 року. За даними на січень 2023 року, росіяни виробили лише 11 таких станцій.

«Рєпєйнік» призначений для виявлення та супровіду надмалих об'єктів на відстані до 10 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год. Може також виявляти нерухомі цілі. Використовується для розвідки, штурмових заходів, хорони перемитрів та об'єктів.