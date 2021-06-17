Вищий антикорупційний суд також скасував Олені Мазуровій запобіжний захід у вигляді застави

Вищий антикорупційний суд призначив умовний термін Олені Мазуровій – вона одна із фігуранток справи про 6 млн доларів США хабаря керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомили НАБУ і ВАКС в четвер, 17 червня.

Колишня керівниця одного з департаментів ДФС Олена Мазурова пішла на угоду зі слідством. НАБУ уточнює, що вона надала важливу інформацію.

Суд визнав її винною у за ч. 4 ст. 369 ККУ (посібництво у наданні високопосадовцю хабаря в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб). Однак звільнив Мазурову від 5 років позбавлення волі та призначив їй умовний термін на два роки.

Їй також скасували запобіжний захід у вигляді застави. Кошти повернуть заставодавцям після того, як вирок набере чинності.

Про яку справу йдеться

у 2020 році люди Миколи Злочевського намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського за рекордну суму хабаря в історії України – 6 млн доларів. Вони мали закрити кримінальну справу про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.

У цій справі затримали трьох осіб: першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу та колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову.