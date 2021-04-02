Прокурори скерували до суду обвинувальний акт у справі про спробу дати 6 млн доларів хабаря керівникам САП та НАБУ за закриття колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Про це йдеться на сайті Національного антикорупційного бюро у п’ятницю, 2 квітня.

Серед обвинувачених – заступник начальника управління податкової служби Києва Микола Ілляшенко, один із керівників групи компаній, пов’язаної із Миколою Злочевським та екс-керівник одного з департаментів Фіскальної служби.

Про яку справу йдеться

у 2020 році люди Миколи Злочевського намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського за рекордну суму хабаря в історії України – 6 млн доларів. Вони мали закрити кримінальну справу про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним.

У цій справі затримали трьох осіб: першого заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка, директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу та колишню керівницю одного з департаментів Державної фіскальної служби Олену Мазурову.