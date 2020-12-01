Розслідування щодо Злочевського виділене в окреме провадження через його розшук

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо пропонування хабаря керівництву НАБУ та САП у розмірі 6 млн доларів за закриття провадження проти власника Burisma Holdings, екс-міністра екології Миколи Злочевського. Про це повідомила у вівторок, 1 грудня, прес-служба Національного антикорупційного бюро.

Трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення, оскільки згодом ці справи скерують до суду. Серед них:

перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві Микола Ільяшенко;

один із керівників групи компаній Burisma Андрій Кіч;

екс-керівниці одного з департаментів ДФС України Олена Мазурова.

Розслідування стосовного самого Миколи Злочевського виділене в окреме провадження у зв’язку із його розшуком.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що люди Злочевського за 6 млн доларів намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського. За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним. Справу хотіли закрити до дня народження Злочевського (14 червня), щоб він міг без перешкод повернутися в Україну.

Хто такий Микола Злочевський

Микола Злочевський – ексміністр екології та природних ресурсів уряду Миколи Азарова (2010-2012 рр.), зараз він переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні. Микола Злочевський став фігурантом розслідування через перекази 24 млн доларів з рахунків на Кіпрі до ПриватБанку в Латвії. Ця транзакція була на початку листопада 2014 року – за три місяці до втечі Януковича. Раніше ГПУ оголосила Злочевського у розшук в січні 2015-го. Однак, у 2016 році за рішенням Печерського райсуду розшук припинили.