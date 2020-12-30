Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Печерський райсуд Києва зобов’язав Офіс генпрокурора забрати у Національного антикорупційного бюро справу про спробу дачі хабаря у 6 млн доларів для керівників НАБУ і САП. Про це повідомили у прес-служба САП ввечері у середу, 30 грудня.

«Не нехтуючи останніми тенденціями уникнення кримінального переслідування за допомогою рішень судів, адвокатом підозрюваного було подано дві аналогічні за змістом скарги на дії прокурора», – заявили в САП.

У відомстві пояснили, що адвокат Миколи Злочевського (підозрюваного в організації давання хабаря) подав дві однакові скарги в Печерський суд на бездіяльність Офісу генпрокурора, після чого одну зі скарг задовольнили і зобов’язали передати справу НАБУ в інший орган.

Говорячи про останні тенденції, САП мала на увазі ситуацію, коли у подібний спосіб Печерський суд передав справу забудовника Максима Микитася, яку вело НАБУ, в СБУ.

Суд при цьому відмовив САП у наданні повного тексту постанови. В Єдиному державному реєстрі судових рішень зазначена постанова відсутня.

У САП наголосили, що прокурори ОГП не є прокурорами в даному провадженні і не можуть брати участь у процесуальних діях.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що люди Злочевського за 6 млн доларів намагалися підкупити керівника САП Назара Холодницького та керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинського. За ці гроші Холодницький і Калужинський мали закрити кримінальне провадження про злочинну організацію Сергія Курченка, в якому Злочевський є підозрюваним. Справу хотіли закрити до дня народження Злочевського (14 червня), щоб він міг без перешкод повернутися в Україну.

Хто такий Микола Злочевський

Микола Злочевський – ексміністр екології та природних ресурсів уряду Миколи Азарова (2010-2012 рр.), зараз він переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні. Микола Злочевський став фігурантом розслідування через перекази 24 млн доларів з рахунків на Кіпрі до ПриватБанку в Латвії. Ця транзакція була на початку листопада 2014 року – за три місяці до втечі Януковича. Раніше ГПУ оголосила Злочевського у розшук в січні 2015-го. Однак, у 2016 році за рішенням Печерського райсуду розшук припинили.

1 грудня НАБУ завершило розслідування справи щодо хабарів екс-міністра екології Злочевського.