Антикорупціні відомства не вручили підозру для Олега Татарова

НАБУ звинуватило генпрокурорку Ірину Венедіктову у перешкоджанні притягненню до відповідальності заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, який фігурує у провадженні про розкрадання майна Нацгвардії, а саме у причетності до фальсифікації експертизи у справі екс-нардепа та забудовника Максима Микитася. Про це НАБУ повідомила у середу, 2 грудня.

Вони стверджують, що Венедіктова без будь-яких правових підстав змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні про фальсифікацію експертизи, через що детективи НАБУ та прокурори САП не змогли у передбачені законом терміни повідомити про підозру третьому ймовірному учаснику злочину – колишньому топ-посадовцю державної компанії «Укрбуд» Олегу Татарову.

«Національне бюро переконане, що ця ситуація – продовження свідомого тиску на слідство, адже за останні пів року Офіс Генерального прокурора вдається до подібних дій не вперше», – заявило НАБУ.

Хто такий Олег Татаров

У 1999-2014 роках Олег Татаров проходив службу в органах внутрішніх справ. З 2011 року працював заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова.

За часів Майдану Татаров, зокрема, заявляв, що мітингувальники стріляють самі в себе. Після Революції Гідності та люстрації був адвокатом, працював в «Укрбуд», а також був радником тодішнього голови Херсонської ОДА Андрія Путілова.

Нагадаємо, що напередодні, 1 грудня, НАБУ повідомила про підозри екс-нардепу Максиму Микитасю, який підозрюється у наданні хабаря за недостовірний письмовий висновок судового експерту, та чиновнику МВС Костянтину Дубоносу, який отримав хабар у вигляді паркомісця за 250 тис. грн. Суд заарештував Дубоноса 2 грудня із альтернативою внесення 1 млн грн застави.

Екс-президента компанії «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн. Все почалося у 2000-х роках, коли Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник «Укрбуд Девелопмент» уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.