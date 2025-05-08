Будівельні роботи на турбазі «Карпати» почали ще у березні цього року

У четвер, 8 травня, після публічного розголосу щодо масштабної реконструкції комунальної дитячої спортивної бази «Карпати» біля Сколе у Львівській облраді провели брифінг, де розповіли деякі деталі проєкту. Реконструкцію бази в центр підготовки цивільного населення до національного спротиву почали за розпорядженням голови Львівської ОВА. Її перебудують коштом обласного бюджету. Там одночасно планують навчати близько 200 мешканців, яких довозитимуть з різних куточків області. Гірську локацію посадовці обрали «з міркувань безпеки».

Виконувач обов’язків директора створеного рік тому комунального підприємства ЛОР «Львівський обласний центр підготовки населення до національного спротиву “Захист Львівщини”» Ярослав Мандрук каже, що локацію обирали спільно з керівництвом області. З його слів, підприємство зараз не має власного приміщення, навчання цивільного населення відбуваються у Львові на базі навчальних закладів чи структур ДСНС. До нового навчального центру у селі Кам’янка біля Сколе (близько 110 км від Львова) мешканців довозитимуть організованими групами, на що виділятимуть кошти з обласного бюджету.

«Для нас це буде дуже зручне приміщення. Планується одночасне навчання 200 людей, а загалом на базі після реконструкції буде перебувати до 350 людей (разом з інструкторами та обслуговуючим персоналом). Такий досвід не є поодинокий в Україні, існують аналогічні бази на Закарпатті, у Київській області. Такі центри будуть створені по всій Україні», – заявив Ярослав Мандрук.

За його словами, навчання цивільних мешканців на військових полігонах неможливе, зокрема, з міркувань безпеки. Він також зауважив, що теперішнє законодавство не дозволяє такі навчання з використанням вогнепальної зброї.

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус зауважив, що практично усі мешканці Львівщини мають пройти відповідну підготовку в межах національного спротиву. «У першу чергу йдеться про студентів, молоде покоління, які мають пройти базову підготовку для подальшого залучення до військових процесів», – додав він.

За словами Білоуса, на території центру буде тир, смуга перешкод, інші речі, необхідні для базової підготовки.

Керівниця комунального підприємства ЛОР «Технічний нагляд», яке оголосило тендер на пошук підрядника і є замовником робіт, Марія Желіско, наголосила, що реконструкція бази у центр підготовки до національного спротиву відбувається за розпорядженням голови ЛОВА.

«За розпорядження начальника ЛОВА, ми замовили ПКД, пройшли експертизу проекту та оголосили тендер. Після результатів тендеру будемо починати роботи», – сказала вона.

Як розповіла Марія Желіско, у межах реконструкції планується спорудити 22 будиночки з сендвіч-панелей. «Кожен будиночок буде мати чотири кімнати для проживання вісьмох осіб, будуть туалети, умивальники, душові кабіни. Опалення, вентиляція, водопостачання, водовідведення, пожежна сигналізація – усе буде відповідно до діючих будівельних норм», – запевнила вона.

При цьому жоден із учасників брифінгу не пояснив, на якій підставі і хто розпочав роботи на території бази ще понад півтора місяці тому, якщо тільки зараз оголошено тендер на пошук підрядника.

Зазначимо, що ще в березні цього року Львівська облрада розпочала масштабну перебудову комунальної туристичної бази «Карпати» у селі Кам’янка поблизу Сколе, там розвалили усі дерев’яні будиночки та альтанки. Тоді роботи розпочали без жодних офіційних повідомлень. Що саме там планується, відповідальні за комунальне майно обласні чиновники замовчували.

Лише 5 травня КП ЛОР «Технічний нагляд» оголосило тендер на реконструкцію колиб бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву. Очікувана вартість робіт – 59 млн грн.