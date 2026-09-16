Простий варіант домашньої випічки, для якого не потрібно смажити млинці один за одним. Рідке тісто приготуйте за кілька хвилин, а яблука просто розкладіть зверху перед випіканням. У духовці фрукти стануть м’якими й ароматними, а краї млинця добре підрум’яняться. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Молоко 400 мл Пшеничне борошно 200 г Курячі яйця 3 шт. Сіль 2 г Для начинки: Яблука 4 шт. Цукор 2 ст. л. Мелена кориця 5 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 170 °C у режимі з вентилятором або до 190 °C без нього. Форму чи деко застеліть пергаментом.

Крок 2 Помийте яблука, очистьте їх за бажанням, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибочками.

Крок 3 Влийте молоко в миску, додайте яйця, борошно та сіль. Перемішайте вінчиком до однорідності, але не збивайте тісто надто довго. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Вилийте тісто у підготовлену форму та рівномірно розподіліть його по поверхні.

Крок 5 Розкладіть скибочки яблук по тісту в один шар. Змішайте цукор із корицею та рівномірно посипте яблука.

Крок 6 Поставте форму в розігріту духовку та випікайте близько 20 хвилин. Дочекайтеся, поки краї млинця підрум’яняться, а яблука стануть м’якими.