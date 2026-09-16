Печений млинець з яблуками та корицею. Рецепт дня
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Простий варіант домашньої випічки, для якого не потрібно смажити млинці один за одним. Рідке тісто приготуйте за кілька хвилин, а яблука просто розкладіть зверху перед випіканням. У духовці фрукти стануть м’якими й ароматними, а краї млинця добре підрум’яняться. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Молоко
|400 мл
|Пшеничне борошно
|200 г
|Курячі яйця
|3 шт.
|Сіль
|2 г
|Для начинки:
|Яблука
|4 шт.
|Цукор
|2 ст. л.
|Мелена кориця
|5 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 170 °C у режимі з вентилятором або до 190 °C без нього. Форму чи деко застеліть пергаментом.
Крок 2
Помийте яблука, очистьте їх за бажанням, видаліть серцевину та наріжте тонкими скибочками.
Крок 3
Влийте молоко в миску, додайте яйця, борошно та сіль. Перемішайте вінчиком до однорідності, але не збивайте тісто надто довго.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Вилийте тісто у підготовлену форму та рівномірно розподіліть його по поверхні.
Крок 5
Розкладіть скибочки яблук по тісту в один шар. Змішайте цукор із корицею та рівномірно посипте яблука.
Крок 6
Поставте форму в розігріту духовку та випікайте близько 20 хвилин. Дочекайтеся, поки краї млинця підрум’яняться, а яблука стануть м’якими.
Крок 7
Дістаньте готовий млинець із духовки, трохи охолодіть і наріжте порційними шматочками. Подавайте теплим.