Яблука – корисний і доступний цілий рік фрукт. А ще яблука – універсальні: вони пасують до випічки, десертів та м’ясних страв. ZAXID.NET пропонує добірку рецептів страв з яблук, що розбурхають вашу кулінарну фантазію.

Щоб перейти на сторінку рецепта, клікніть на назву страви.

Випічка з яблук – це класика. А ще це чудовий «ароматизатор», що додає помешканню затишку і тепла. Пропонуємо рецепт яблучного пирога нашвидкоруч, що врятує навіть у найбільш сірий день.

Якщо ви любите випічку з великою кількістю начинки і мінімумом тіста, то цей рецепт яблучного хліба стане вашим улюбленцем. Він ароматний, смачний, вологий і тане прямо у роті.

Яблука і грушки часто ходять парою. Ці оладки – чудова ідея для легкого осіннього сніданку. Готується максимально просто та швидко і додає різноманіття в похмурі ранки.

Яблука і гарбуз – теж близькі друзі у кулінарії. Хрусткі вітамінні роли чудово підійдуть до чаю і здивують ваших друзів. Це низькокалорійний і оригінальний осінній десерт, що легко готується.

Цей традиційний скандинавський десерт готується за лічені хвилини. Його основний інгредієнт – яблучний сік. Тобто вам не доведеться навіть чистити яблука.

У цьому класичному десерті зібрано все, що потрібно людині восени: вітаміни і білок додадуть наснаги, а прянощі спрямують думки в позитивне русло.

Хоча яблука не є головним інгредієнтом у цій страві, проте без цього «бек-вокалу» вона звучала би не так цікаво і вишукано. Яблука роблять паштети кращими. До слова, можна одразу зробити багато паштету і заморозити його.