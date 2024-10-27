Яблучний хліб. Рецепт дня0
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Якщо ви любите випічку з великою кількістю начинки і мінімумом тіста, то цей рецепт яблучного хліба стане вашим улюбленцем. Він ароматний, смачний, вологий і тане прямо у роті, а готується уже швидко.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне – 800 г;
- дріжджі сухі – 10 г;
- цукор – 40 г;
- вода – 200 мл;
- молоко 2,5% – 200 мл;
- яблуко – 1 шт.;
- сіль – 6 г;
- олія соняшникова – 20 мл.
Спосіб приготування:
Влийте в миску теплу воду й тепле молоко. Розчиніть у цій рідині дріжджі, цукор і сіль, перемішайте. Дайте опарі постояти 10 хвилин, пише Shuba.
Яблуко помийте, очистіть і натріть на середній тертці. Додайте яблуко в опару, всипте просіяне борошно і замісіть тісто. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 40 хвилин.
Готове тісто обімніть і викладіть у змащену маслом прямокутну форму. Випікайте спочатку при температурі 220°C 15 хвилин, потім знизьте температуру до 180°C і випікайте ще 40-50 хвилин до золотистої скоринки.
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