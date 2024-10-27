Якщо ви любите випічку з великою кількістю начинки і мінімумом тіста, то цей рецепт яблучного хліба стане вашим улюбленцем. Він ароматний, смачний, вологий і тане прямо у роті, а готується уже швидко.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 800 г;

дріжджі сухі – 10 г;

цукор – 40 г;

вода – 200 мл;

молоко 2,5% – 200 мл;

яблуко – 1 шт.;

сіль – 6 г;

олія соняшникова – 20 мл.

Спосіб приготування:

Влийте в миску теплу воду й тепле молоко. Розчиніть у цій рідині дріжджі, цукор і сіль, перемішайте. Дайте опарі постояти 10 хвилин, пише Shuba.

Яблуко помийте, очистіть і натріть на середній тертці. Додайте яблуко в опару, всипте просіяне борошно і замісіть тісто. Накрийте рушником і залиште в теплому місці на 40 хвилин.

Готове тісто обімніть і викладіть у змащену маслом прямокутну форму. Випікайте спочатку при температурі 220°C 15 хвилин, потім знизьте температуру до 180°C і випікайте ще 40-50 хвилин до золотистої скоринки.

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