Печиво-сердечка з джемом. Рецепт дня0
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Печені з джемом – це саме той десерт з дитинства, який готувала бабуся. Тісто виходить дуже м’яким і форма серця надасть печиву особливого вигляду.
Інгредієнти:
- вершкове масло – 100 г;
- цукор – 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- сметана – 50 г;
- ванільний цукор, або екстракт;
- борошно – 250 г;
- розпушувач тіста – 1 ч.л.;
- джем полуничний (чи інший) – 100 г.
Спосіб приготування:
Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
М’яке вершкове масло збиваємо із цукром, додаємо 1 яйце і жовток другого яйця, сметану. Частинами вводимо просіяне борошно із розпушувачем і замішуємо тісто. Відправляємо його на 20 хвилин в холодильник, пише «Джерело».
Далі формуємо прянички – відщипуємо шматочок тіста, розміром в грецький горіх, формуємо кульку, трішки приплющуємо і чайною ложкою робимо сердечко. Ложку можна змастити трішки олією, щоб не прилипала до тіста. В сердечко викладаємо трішки джему.
Випікаємо в розігрітій духовці до 175°, приблизно 10 хв. Готовому печиву даємо повністю охолонути і подаємо.
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