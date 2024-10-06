Печені з джемом – це саме той десерт з дитинства, який готувала бабуся. Тісто виходить дуже м’яким і форма серця надасть печиву особливого вигляду.

Інгредієнти:

вершкове масло – 100 г;

цукор – 100 г;

яйця – 2 шт.;

сметана – 50 г;

ванільний цукор, або екстракт;

борошно – 250 г;

розпушувач тіста – 1 ч.л.;

джем полуничний (чи інший) – 100 г.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

М’яке вершкове масло збиваємо із цукром, додаємо 1 яйце і жовток другого яйця, сметану. Частинами вводимо просіяне борошно із розпушувачем і замішуємо тісто. Відправляємо його на 20 хвилин в холодильник, пише «Джерело».

Далі формуємо прянички – відщипуємо шматочок тіста, розміром в грецький горіх, формуємо кульку, трішки приплющуємо і чайною ложкою робимо сердечко. Ложку можна змастити трішки олією, щоб не прилипала до тіста. В сердечко викладаємо трішки джему.

Випікаємо в розігрітій духовці до 175°, приблизно 10 хв. Готовому печиву даємо повністю охолонути і подаємо.

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