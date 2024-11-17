Хрусткі вітамінні роли чудово підійдуть до чаю. Це низькокалорійний і оригінальний осінній десерт, що легко готується.

Інгредієнти:

Рисовий папір – 8 шт.;

Гарбуз – 300 грамів;

Два яблука;

Мед – 20 грамів;

Олія – 60 мл;

Мелені кориця і мускатний горіх – за смаком.

Спосіб приготування

Гарбуз почистіть від шкірки і насіння, наріжте кубиками. Нагрійте у сковороді столову ложку олії, викладіть шматочки гарбуза та мед і тушкуйте на маленькому вогні близько 10 хвилин, радить сайт Shuba. Яблука помийте, почистіть, наріжте кубиками та додайте до гарбуза разом з корицею і мускатним горіхом. Тушкуйте ще 7 хвилин. Дайте масі охолонути, а потім збийте блендером до однорідності.

Кожний лист рисового паперу опустіть у теплу воду на 3 секунди. Викладіть на них начинку і загорніть у роли. Нагрійте у сковороді решту олії та обсмажте роли до золотавої скоринки – близько 5 хвилин. Викладіть роли на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.