Яблучний пиріг зі сметанною заливкою. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Подейкують, що ріелтери радять перед приходом покупців поставити у духовку яблучний пиріг, адже запах яблук та кориці асоціюється із домашнім затишком. Рецептів яблучної випічки є базліч. Сьогодні попонуємо пляцок нашвідкоруч.
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно 200 гр.
- масло (холодне) 100 гр.
- сіль дрібка
- крижана вода 5 ст. л.
Для начинки:
- солодкі яблука 3-4 шт.
Для заливки:
- сметана 100 гр.
- борошно 50 гр.
- цукор 70 гр.
- ванільний цукор 1 пак.
До начинки замість частини яблук можна додати груші або сливи (фото Depositphotos)
Борошно посолити, додати нарізане кубиками охолоджене масло, викласти суміш на дошку або в миску та порубати двома ножами в крихту, а можна й просто перетерти масло з борошном руками, але в цьому випадку тісто потрібно поставити в холодильник на 15 хвилин, щоб масло затверділо.
З отриманої крихти зробити «криницю», налити в середину крижану воду та замісити тісто, як звичайне, але його не можна довго місити, головне, щоб утворилася куля, не потрібно намагатися досягнути гладкості та еластичності. А можна ще простіше: у чаші комбайна спочатку порубати масло з сіллю та борошном, а потім додати крижану воду та місити, поки не утворюється куля.
Тісто розкачати ти викласти у форму, можна розподілити тісто у формі руками, не розкачуючи. Наколоти тісто виделкою та прибрити до холодильники хвилин на 40.
Яблука почистити, кожне розрізати на чотири частини, а потім нарізати тонкими скибочками. Викласти на тісто.
Сметану змішати з цукром, ваніліном та борошном, щоб не було грудок, полити яблука.
Випікайте пиріг в розігрітій до 190° духовці 45-50 хвилин.
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