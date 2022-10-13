Подейкують, що ріелтери радять перед приходом покупців поставити у духовку яблучний пиріг, адже запах яблук та кориці асоціюється із домашнім затишком. Рецептів яблучної випічки є базліч. Сьогодні попонуємо пляцок нашвідкоруч.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно 200 гр.

масло (холодне) 100 гр.

сіль дрібка

крижана вода 5 ст. л.

Для начинки:

солодкі яблука 3-4 шт.

Для заливки:

сметана 100 гр.

борошно 50 гр.

цукор 70 гр.

ванільний цукор 1 пак.

До начинки замість частини яблук можна додати груші або сливи (фото Depositphotos)

Борошно посолити, додати нарізане кубиками охолоджене масло, викласти суміш на дошку або в миску та порубати двома ножами в крихту, а можна й просто перетерти масло з борошном руками, але в цьому випадку тісто потрібно поставити в холодильник на 15 хвилин, щоб масло затверділо.

З отриманої крихти зробити «криницю», налити в середину крижану воду та замісити тісто, як звичайне, але його не можна довго місити, головне, щоб утворилася куля, не потрібно намагатися досягнути гладкості та еластичності. А можна ще простіше: у чаші комбайна спочатку порубати масло з сіллю та борошном, а потім додати крижану воду та місити, поки не утворюється куля.

Тісто розкачати ти викласти у форму, можна розподілити тісто у формі руками, не розкачуючи. Наколоти тісто виделкою та прибрити до холодильники хвилин на 40.

Яблука почистити, кожне розрізати на чотири частини, а потім нарізати тонкими скибочками. Викласти на тісто.

Сметану змішати з цукром, ваніліном та борошном, щоб не було грудок, полити яблука.

Випікайте пиріг в розігрітій до 190° духовці 45-50 хвилин.

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