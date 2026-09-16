Під час обшуків у двох магазинах, на складі, у двох швейних цехах та за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили контрафактну продукцію, обладнання та матеріали для її виготовлення

На Львівщині детективи БЕБ викрили організовану групу, яка виготовляла та продавала підроблений одяг, взуття й головні убори Moncler, а також навушники та годинники під виглядом продукції Apple. За даними слідства, сума завданих правовласникам збитків перевищує 98 млн грн. Про це у середу, 16 веерсня, повідомили у Бюро економічної безпеки України.

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За версією слідства, організував схему підприємець із Буська. Із серпня 2025 року він залучив до незаконної діяльності ще сімох людей, серед яких була його дружина. Учасники групи мали розподілені ролі. Двоє контролювали роботу швейних цехів, де виготовляли одяг та наносили на нього підроблені бірки й етикетки. Інші перевозили тканину, фурнітуру та готову продукцію між цехами, складом і магазинами.

Усі фото БЕБ

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Підробки продавали у магазині у Львові, а також через Instagram, Telegram, маркетплейс Prom.ua та власний інтернет-магазин. Один з учасників у власній друкарні виготовляв підроблені бірки та цінники.

Під час обшуків у двох магазинах, на складі, у двох швейних цехах та за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили контрафактну продукцію, обладнання та матеріали для її виготовлення.

Вісьмом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 3 ст. 229 ККУ, а пособнику – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 ККУ. Організатору додатково інкримінують продаж контрафактної електроніки за ч. 2 ст. 229 ККУ.