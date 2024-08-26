Рекомендації запровадили всі оператори з прокату електросамокатів в Ужгороді

В Ужгородській міській раді домовилися з представниками компаній, які надають послуги з прокату електросамокатів, про обмеження швидкостіруху. Швидкість електросамокатів на вулицях Ужгорода обмежили до 20 км/год, а в центрі міста – до 10 км/год.

Як повідомили у прес-службі мерії 26 серпня, рекомендації Ужгородської міської ради про обмеження швидкості руху електросамокатів запровадили оператори з їх прокату – «Вolt», «Jet» та «Vevi».

«Міський голова Богдан Андріїв рекомендував обмежити швидкість руху електросамокатів в Ужгороді до 20 кілометрів, а у пішохідній зоні – вул. Корзо, вул. Августина Волошина на відрізку від площі Корятовича до вул. Капітульної, у сквері Євгена Фенцика, набережній Незалежності, на площі Театральній, у пасажі – до 10 кілометрів», – зазначили в міськраді.

Швидкість електросамокатів в Ужгороді обмежили з суботи 24 серпня. Власникам електросамокатів також рекомендували заборонити їх розміщеннях на мостах.