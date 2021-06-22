Підлітки на електросамокаті виїхали на проїжджу частину проспекту

На проспекті Свободи в Ужгороді двоє підлітків – хлопець та дівчина – на електросамокаті з перехрестя виїхали на проїжджу частину, де потрапили під колеса автомобіля. Водій легковика рухався в сторону залізничного вокзалу. Підлітків забрала швидка.

ДТП сталася у понеділок вночі, 21 червня, близько 23:00. Про аварію у соцмережах повідомили очевидці. Хлопець отримав травму голови, дівчина не зазнала серйозних ушкоджень, але через шоковий стан втратила свідомість. Обох підлітків забрали у лікарню.

Інформацію про цей випадок ZAXID.NET підтвердили у прес-службі поліції Закарпаття, уточнивши, що аварія сталася за участі одного елекросамоката та легкового авто, але «не була серйозною». «За фактом ДТП був складений протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів», – прокоментували в поліції. Інформація про потрепілих, за даними прес-служби, до правоохоронців не надходила.