Одна людина загинула, троє перебувають у лікарні

На вулиці Дендеші в Ужгороді, поблизу виїзду з міста, автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся із рейсовим автобусом «Еталон». Водій легкового авто загинув, ще троє людей постраждали.

Як повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області, ДТП сталася у неділю вранці, 20 червня. Внаслідок аварії водій Mercedes-Benz загинув на місці, ще троє осіб отримали травми різного ступеню важкості. Постраждалі знаходяться в Ужгородській міській лікарні.

«Для деблокування постраждалих на місце залучались рятувальники та техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Про причини ДТП наразі не повідомляється.