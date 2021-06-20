В Ужгороді Mercedes зіткнувся із рейсовим автобусом, є жертви
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Одна людина загинула, троє перебувають у лікарні
На вулиці Дендеші в Ужгороді, поблизу виїзду з міста, автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся із рейсовим автобусом «Еталон». Водій легкового авто загинув, ще троє людей постраждали.
Як повідомляє Управління ДСНС у Закарпатській області, ДТП сталася у неділю вранці, 20 червня. Внаслідок аварії водій Mercedes-Benz загинув на місці, ще троє осіб отримали травми різного ступеню важкості. Постраждалі знаходяться в Ужгородській міській лікарні.
«Для деблокування постраждалих на місце залучались рятувальники та техніка аварійно-рятувального загону спеціального призначення», – йдеться у повідомленні ДСНС.
Про причини ДТП наразі не повідомляється.
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ZAXID.NET