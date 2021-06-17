Тіло загиблого знайшли за кілька метрів від авто

У селі Гукливий поблизу Воловця автомобіль Škoda Octavia з'їхав з траси у семиметрове урвище. За кілька метрів від місця падіння авто правоохоронці виявили тіло загиблого. Поліція припускає, що це був водій цього автомобіля, однак наразі ще проводять перевірку.

ДТП сталася ще 15 червня, поліція повідомила про аварію лише у четвер, 17 червня. Як зазначили у прес-службі поліції Закарпатської області, водій автомобіля Skoda Octavia рухався зі Львова до села Ізки Хустського району, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя автотраси Нижні Ворота-Міжгір’я та з’їхав в урвище, заввишки близько сім метрів. Поблизу місця ДТП знайшли тіло чоловіка, жителя Івано-Франківської області.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Анна Дан, тіло потерпілого відкинуло на кілька метрів від місця падіння авто. «Більше нікого в автомобілі не знайшли. Тому, ймовірно, це був водій. Наразі призначаються біологічні експертизи, щоб переконатися, що саме він був за кермом», – зазначила Анна Дан.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).