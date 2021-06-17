17-річний водій Volkswagen Jetta спричинив серйозну ДТП в Суховолі

У четвер вранці, 17 червня, у селі Суховоля поблизу Львова на швидкості перекинувся автомобіль Volkswagen Jetta, за кермом якого був нетверезий непровнолітній водій. У результаті постраждав 17-річний водій та його товариш-одноліток. Їх з травмами забрали до лікарні.

У ДСНС Львівщини розповіли, що ДТП сталася близько 6:00 ранку. На вул. Центральній у селі Суховоля Львівського району водій автомобіля Volkswagen Jetta не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся.

Унаслідок ДТП автомобіль зазнав серйозних пошкоджень, водій та пасажир госпіталізовані в реанімацію (фото ДСНС)

Унаслідок ДТП травмовано водія та пасажира, 2003 року народження. Обох з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до львівської міської дитячої лікарні.

У поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що обидва хлопці неповнолітні – їм по 17 років. Також відомо, що водій перебував у стані сп'яння.

Заступник головного лікаря міської дитячої лікарні Львова Федір Осим розповів ZAXID.NET, що двоє постраждалих хлопців – мешканці Суховолі та Рудного – перебувають у реанімаційному відділенні лікарні з травмами голови – струсом головного мозку, множинними саднами. В одного із постраждалих також діагностували перелом стегна.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання проводили деблокування водія з розбитого автомобіля. До ліквідації наслідків ДТП залучали п’ятьох рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.