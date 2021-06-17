Смертельна ДТП сталася пізно ввечері 16 червня на Самбірщині

У середу ввечері, 16 червня, у селі Комарники на Самбірщині 26-річний мотоцикліст в’їхав в коня. Унаслідок ДТП мотоцикліст загинув.

Як повідомили в департаменті цивільного захисту ЛОДА, ДТП сталася близько 22:00 у селі Комарники Боринської ОТГ Самбірського району. 26-річний водій мотоцикла Suzuki в’їхав в коня. Від отриманих травм водій мотоцикла помер на місці аварії до приїзду медиків «швидкої».

Обставини події встановлюють правоохоронці.