Водій не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою

На Львівщині внаслідок зіткнення з електроопорою загинув мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 3 червня, близько 22:30 у с. Волиця.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, у с. Волиця Рава-Руської територіальної громади водій, керуючи мотоциклом Viper, не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з електроопорою. Від отриманих травм чоловік 1971 року народження помер на місці події.

Фото поліції

Як попередньо встановили поліцейські, 49-річний водій не впорався з керуванням мотоциклом Viper, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з опорою лінії електропередач. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких помер.Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

До слова, минулої доби сталася ще одна ДТП за участі мотоцикліста. О 18:40 на вул. Городоцькій у Львові зіткнулися автомобіль Peugeot, яким керував 24-річний львів’янин, та мотоцикл під керуванням 20-річного мешканця району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його доставили у лікарню. Поліція відкрила кримінальне провадження, проводять досудове розслідування.

Як повідомили у поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 59 дорожньо-транспортних пригод, чотири з них – із потерпілими. Внаслідок ДТП одна особа загинула, ще троє отримали травми.