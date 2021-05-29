Двоє людей загинули в аварії неподалік Львова

У суботу вранці, 29 травня, на трасі Київ-Чоп біля села Зубра сталася смертельна ДТП, у якій загинуло двоє людей. У прес-службі поліції ZAXID.NET підтвердили цю інформацію, уточнивши, що загинули батько та син.

Смертельна аварія сталася близько 10:30. Зіткнувся легковик Skoda Felicia та вантажівка Mercedes. За попередньою інформацією поліції, водій Skoda Felicia виїхав на зустрічну смугу руху.

Наслідки лобової аварії біля села Зубра

За кермом Skoda Felicia був 54-річний мешканець Дніпра. Він їхав разом із своїм сином, вік якого у поліції не повідомляють. Вантажівкою керував мешканець Броварів, якому 35 років.

Внаслідок зіткнення водій і пасажир легковика загинули одразу. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил дорожнього руху.