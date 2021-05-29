У зіткненні легковика з вантажним самоскидом на Дніпропетровщині загинули двоє чоловіків і двоє жінок

У Царичанському районі Дніпропетровської області у лобовому зіткненні легкового автомобіля з вантажним самоскидом загинули четверо людей, повідомило обласне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася вночі суботи, 29 травня, неподалік села Могилів Царичанського району. За інформацією рятувальників, зіткнулися легковий автомобіль Toyota RAV4 та спеціалізований вантажний самоскид Ford Cargo 4142D.

Усі загиблі виявилися пасажирами легковика. Серед загиблих – двоє жінок 1992 та 1997 років народження, а також двоє чоловіків – 1961 та 1984 років народження. Один з них був водієм легковика.

Фото з місця аварії ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

«Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди», – зазначається в повідомленні рятувальників.