У Давидові, що неподалік від Львова, водій автомобіля Skoda Octavia врізався у двері супермаркету, повністю їх знісши і пошкодивши фасадну стіну. ДТП трапилася вночі 3 червня. Водій дивом не постраждав, він перебував у нетверезому стані.

Інцидент трапився близько 3 години в ніч з середи на четвер, 3 червня. Про нього повідомили у Facebook-групі «Наш Давидів».

«Надзвичайна подія у Давидові. Схоже, що вибухівкою підірвали вхідні двері до «Барвінку». На щастя, без постраждалих», – з’явилося повідомлення, проілюстроване фотографією пошкоджень будинку, близько 5 ранку.

Машина повністю знесла вхідні двері супермаркету (фото з Facebook-групи «Наш Давидів»)

Але інформація про підрив не підтвердилася. Голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у коментарі ZAXID.NET зазначив, що вхідні двері супермаркету на вул. Галицькій пошкодив автомобіль Skoda Octavia пікап при втечі від поліції.

«Не було жодного вибуху. Машина втікала від поліції і врізалася в двері. Водія затримали, на нього оформили за 130-ю статтею», – пояснив ZAXID.NET Володимир Керницький.

У поліції ZAXID.NET підтвердили факт ДТП, але наголосили, що поліцейські не переслідували водія, він почав втікати, коли побачив службове авто патрульних ГШР. Водій, 31-річний мешканець Давидова, мав ознаки алкогольного сп’яніння, але відмовився від освідчення. На нього склали адміністративні протоколи за порушення ПДР та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.