Порушника зупинила лише стіна будинку, в яку він в'їхав після зіткнення з Toyota

Ввечері 31 травня водій автомобіля Dodge на іноземній реєстрації, втікаючи від патрульної поліції, вчинив ДТП у центрі Львова. Після зіткнення з Toyota Corolla водій позашляховика в’їхав у стіну будинку. Він виявився у нетверезому стані.

За інформацією патрульної поліції, аварія трапилася близько 23:00. Водій втікав від поліцейських.

«Водій автомобіля Dodge на перехресті Личаківська — Винниченка не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1 «Дати дорогу». Патрульні дали вказівку водієві зупинитися, однак він її проігнорував і почав втікати. На перехресті площі Торгової — площі Різні та проспекту Свободи водій поїхав зустрічною смугою, а далі поїхав на червоне світло. В цей момент на перехрестя виїхав автомобіль Toyota Corolla і трапилась ДТП», – розповіли обставини у патрульній поліції Львова.

Після зіткнення автівок Dodge проламав огорожу тротуару і в’їхав у стіну будинку на вул. Торговій. Ніхто не постраждав. У 36-річного водія Dodge, мешканця Львова, виявили ознаки алкогольного сп'яніння – 1,29 проміле.

На порушника склали протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч.1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог поліцейського вимог про зупинку транспортного засобу) КУпАП. Також на нього винесли об'єднану постанову за ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) та ч.1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.