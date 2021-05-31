ДТП сталася на трасі Львів-Рава-Руська у с. Сопошин

Унаслідок зіткнення двох автомобілів на трасі Львів – Рава-Руська загинув 56-річний водій Renault Kangoo. Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч із неділі на понеділок, 31 травня. О 3:45 у с. Сопошин зіткнулися автомобілі Audi A6 та Renault Kangoo. Як повідомили у поліції, водій Audi A6 керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль Audi, яким керував 21-річний місцевий житель, та Renault Kangoo під керуванням мешканця Сокальського району віком 56 років. Внаслідок зіткнення водій Renault отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою в лікарню», – повідомили у поліції.

За інформацією поліції, результат перевірки на стан сп'яніння – понад 2 проміле.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, внаслідок зіткнення травми отримав водій Renault, 1961 року народження. Рятувальники витягли чоловіка з авто та передали медикам, але в автомобілі швидкої допомоги він помер.

Фото поліції, ДСНС та Варти-1

«Рятувальники проводили роботи по витягуванню та транспортуванню потерпілого з автомобіля до швидкої медичної допомоги та відключенню акумуляторної батареї в автомобілі», – зазначено в повідомленні ДСНС Львівщини.

Водія Audi затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Триває досудове розслідування. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водію загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.