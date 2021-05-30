Пізно ввечері суботи, 29 травня, водій на авто «ВАЗ 2110» їхав з Мостиськ в напрямку Львова, але не впорався з керуванням та в'їхав у житловий будинок. Водія і пасажирів машини госпіталізували.

Аварія сталася близько 23:40 на вул. Галицькій. 27-річний мешканець Мостиськ керував авто «ВАЗ 2110», їхав до Львова. Але він не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.

І водія, і трьох пасажирів машини забрали до лікарні. У всіх травми різного ступеня важкості. Мешканці будинку не постраждали.

Деталей щодо стану госпіталізованих, а також їхній вік у департаменті цивільного захисту ЛОДА не повідомляють. Тим часом поліція встановлює обставини цієї аварії.