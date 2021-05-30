Вранці суботи, 29 травня, у селі Лисовичі на Стрийщині, під час паркування свого авто водійка наїхала на 5-річну дитину. Хлопчик – живий, батьки його завезли до лікарні, але у дитини складний перелом тазу, повідомив департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Інцидент трапився близько 10:30 ранку. 39-річна водійка автомобіля Ford Escape під час паркування наїхала на малу дитину, яка у цей момент стояла на тротуарі.

Батьки одразу завезли дитину у Стрийську центральну районну лікарню. Там лікарі встановили, що у хлопчика зламані обидві лобкові, а також сідничні кістки тазу.

Поліція встановлює обставини цієї аварії.