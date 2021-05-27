На пішохідному переході у Львові автомобіль збив двох дітей
Хлопців 10-ти та 11-ти років госпіталізували
Автомобіль збив двох дітей на пішохідному переході
У Львові на вул. Лінкольна автомобіль Mitsubishi збив двох дітей. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, діти переходили дорогу на пішохідному переході. Двох хлопців віком 10 та 11 років госпіталізували.
За інформацією поліції, автомобіль Mitsubishi Lancer збив двох хлопчиків, 10-ти та 11-ти років, які переходили дорогу на пішохідному переході. За кермом автомобіля перебував львів’янин 1984 року народження.
Дітей госпіталізували. Наразі немає інформації про їхній стан. Поліція встановлює обставини події.
Відео Ігоря Зінкевича
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