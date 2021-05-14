Дівчинка раптово вийшла на дорогу

13 травня у центрі Золочева водій автомобіля Renault Megane збив дитину на пішохідному переході. Дівчинку доставили в обласну лікарню.

За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася близько 14:30 на вул. Чорновола, 2.

«Водій автомобіля Renault Megane, мешканець м. Буча Київської області 1968 року народження, рухаючись в напрямку центру міста, на пішохідному переході здійснив наїзд на неповнолітню місцеву мешканку 2013 року народження, яка вибігла позаду проїжджаючого автомобіля», – вказано у повідомленні.

Дитину з травмами ноги шпиталізували у львівську лікарню ОХМАТДИТ.