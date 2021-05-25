41-річного водія затримали на вул. Городоцькій

У Львові водій під дією наркотиків скоїв 4 ДТП та розбив 5 автомобілів. Про порушника правил дорожнього руху на автомобілі Dacia Logan у вівторок, 25 травня, близько 17:15 повідомили свідки. Автомобіль спочатку зафіксували на вул. Луганській, де він їхав, порушуючи правила. Пізніше на вул. Стрийській водій декілька разів в’їхав у автомобіль Porsche та втік із місця ДТП. Зупинити водія вдалося аж на вул. Городоцькій, 43. За інформацією патрульної поліції, у підсумку, водій вчинив 4 ДТП та розбив 5 автомобілів у трьох районах міста. Чоловік, ймовірно, перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння.

Фото патрульної поліції та Telegram-каналу Варти-1

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції, у Сихівському районі на вул. Стрийській, 98 водій декілька разів в’їхав у автомобіль Porcshe Panamera. У Франківському районі скоїв ДТП із Fiat Scudo. А у Галицькому районі скоїв дві ДТП та розбив автомобілі Opel, Nissan та Volkswagen. Після цього водій ще намагався втекти. На вул. Городоцькій його затримала поліція. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

За кермом автомобіля перебував 41-річний львів'янин. За інформацією патрульної поліції, у момент затримання чоловік поводився неадекватно. Ймовірно, він перебував у стані сильного наркотичного сп'яніння. Чоловіка госпіталізували у реанімацію. Також йому мають провести аналіз на наявність наркотиків.