Нетверезий пасажир сів за кермо автомобіля та теж спробував втекти, але в’їхав у паркан

Вночі у неділю, 23 травня, у селі Зимна Вода патрульні затримали двох 17-річних хлопців, що керували авто без посвідчень водіїв та у стані алкогольного сп’яніння. Один з них намагався пішки втекти від поліції, а інший під час втечі в’їхав у паркан.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, на вул. Сонячній у селі Зимна Вода патрульні зупинили авто Škoda Fabia за порушення ПДР. За кермом був нетверезий 17-річний хлопець, який вийшов з машини та почав втікати від поліції. Патрульні бігли за ним близько 1,5 км та затримали. У нього були ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти перевірку хлопець відмовився.

Під час складання адмінматеріалів його нетверезий друг, також 17-річний пасажир цього авто, сів за кермо Škoda Fabia та намагався поїхати геть. Проте він не впорався з керуванням та в’їхав у паркан.

На водія Škoda Fabia патрульні склали три протоколи, зокрема за нетверезу їзду, що передбачає 17 тис. грн штрафу та заборону керувати транспортними засобами, а також за керування авто без посвідчення водія.

На пасажира, що сів за кермо, патрульні також склали протокол за нетверезу їзду, але йому загрожує 34 тис. грн штрафу, бо його уже вдруге протягом року притягуватимуть до відповідальності, а також за керування авто без документів.