У п’ятницю, 21 травня, п’яний водій легковика не впорався з керуванням та з’їхав у кювет на трасі Гайок – Добротвір. Унаслідок аварії його, а також двох пасажирів госпіталізували до лікарні.

Як попередньо встановили правоохоронці, приблизно о 22:00 на

автодорозі Гайок – Добротвір, поблизу села Перекалки, що Червоноградському районі, трапилась ДТП. 30-річний водій автомобіля Mazda Premacy, мешканець одного з сіл Львівського району, їдучи з міста Кам’янка-Бузька в село Перекалки, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Водій керував авто, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння

Унаслідок ДТП водій та пасажири – 43-річний мешканець Львівського району і 38-річний житель міста Кам’янка-Бузька – отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Водій керував авто, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. У нього виявили 1,6 проміле алкоголю.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ.