Аварія на трасі у селі Давидів трапилась 19 серпня 2019 року

Пустомитівський районний суд Львівщини визнав 37-річну водійку винною у вчиненні смертельної ДТП у селі Давидів, що під Львовом. Їй призначили чотири роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши умовний термін.

Як вказано у вироку суду, аварія на трасі у селі Давидів трапилась 19 серпня 2019 року. Вранці того дня автомобіль Nissan Almera збив 31-річну місцеву мешканку мешканку, яка від отриманих травм померла. У матеріалах справи вказано, що водійка легковика їхала з перевищенням швидкості.

У суді 37-річна водійка, мешканка Пустомитівського району, визнала свою провину та розповіла, що вчинила аварію через неуважність. Вона заявила, що відшкодувала завдану шкоду родині загиблої та примирилась з ними.

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мусієвський призначив водійці чотири роки тюрми без позбавлення права керувати транспортними засобами, але суд звільнив її від відбування цього покарання, встановивши два роки умовного терміну.