Вночі з суботи на неділю, 11 квітня, у Львові патрульні поліцейські затримали 20-річного водія, який їздив містом, перевищуючи швидкість. Виявилось, що у його автомобілі Toyota Land Cruiser встановлена спеціальна система для швидкої заміни номерних знаків і юнак скористався нею, щоб утекти від поліції. Попри це автомобіль порушника зупинили, тепер хлопцеві загрожує майже 30 тис. грн штрафів.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини, близько 3:00 патрульні отримали орієнтування від колег, що з вул. Джорджа Вашингтона на вул. Зелену їде на великій швидкості автомобіль Toyota Land Cruiser, порушуючи ПДР.

Патрульні побачили автомобіль на перехресті вулиць Зелена — Липова Алея. Водій автомобіля ігнорував усі вказівки про зупинку і лише збільшував швидкість. Автомобілю вдалося зникнути з поля зору патрульних і вже за мить поліцейським назустріч виїхав ідентичний позашляховик, тільки з іншими номерними знаками. Поліцейські зупинили його, за кермом був 20-річний хлопець.

Поліцейські виявили, що в автомобілі встановлений спеціальний пристрій заміни номерних знаків і порушник ним скористався, аби уникнути відповідальності. Також, під вітровим склом вони побачили проблискові маячки, а на даху — антени (глушилки зв'язку).

У водія машини помітили ознаки наркотичного сп'яніння, однак від перевірки у медичному закладі він відмовився. Порушник отримав шість адмінматеріалів від патрульних на загальну суму 28 тис. грн.