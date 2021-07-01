11 квітня Віктор Колесниченко керував позашляховиком Toyota Land Cruiser під наркотиками та міняв номера, втікаючи від поліції

Личаківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні 20-річного Віктора Колесниченка, який керував батьківським позашляховиком під наркотиками та міняв номерні знаки на авто, втікаючи від поліції. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Вночі 11 квітня патрульні затримали 20-річного львів'янина за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser, який їздив містом з перевищенням швидкості. У авто була встановлена спеціальна система для швидкої заміни номерних знаків і хлопець скористався нею, щоб утекти від поліції. Також на авто були встановлені проблискові маячки.

Зупинивши авто, поліцейські виявили у 20-річного Віктора Колесниченка ознаки наркотичного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд у медзакладі, однак він відмовився.

На судове засідання Віктор Колесниченко не прийшов, але надав письмове клопотання про закриття справи. Його адвокат у суді заявив, що хлопець не відмовлявся від проходження перевірки на стан наркотичного сп’яніння, а «просив почекати людину, яка приїде і разом із ним поїде у спеціальний медичний заклад для проходження відповідного огляду, бо він має вагомі підстави побоюватись за своє здоров’я». Проте адвокат не уточнив, про які саме підстави йдеться.

На відео з нагрудних камер патрульних видно, що хлопець спершу погодився пройти перевірку на стан сп’яніння, однак завів двигун та хотів поїхати з місця. Патрульні пояснили, що він має поїхати у медзаклад у їхньому авто. Тоді він зачинив авто та почав кудись дзвонити, а потім сказав, що він має спершу зачекати людину, яка його супроводжуватиме. Оскільки протягом півгодини він уникав спілкування з поліцією, то патрульні склали протокол через те, що водій «у пасивній формі відмовився від проходження огляду».

Дослідивши матеріали справи, суддя Володимир Мармаш визнав Віктора Колесниченка винним у керуванні авто у стані сп’яніння. Водія оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Додамо, що суд також окремо розглядав справу про заміну номерних знаків під час втечі від поліції, а також обладнання авто проблисковими маячками. За ці порушення Віктора Колесниченка також оштрафували на 8,5 тис. грн.