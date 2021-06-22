11 квітня Віктор Колесниченко міняв номерні знаки на позашляховику Toyota Land Cruiser під час втечі від поліції

Личаківський районний суд Львова оштрафував на 8,5 тис. грн 20-річного Віктора Колесниченка, що міняв номерні знаки під час втечі від поліції. Хлопець керував позашляховиком у стані наркотичного сп’яніння, однак справу щодо нетверезого керування суд розглядає окремо.

Вночі 11 квітня патрульні затримали 20-річного львів'янина за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser, який їздив містом з перевищенням швидкості. У авто була встановлена спеціальна система для швидкої заміни номерних знаків і хлопець скористався нею, щоб утекти від поліції.

У суді один з патрульних повідомив, що до поліції надійшла інформація з центру безпеки міста про авто Toyota Land Cruiser, що порушує ПДР та їздить з номерними знаками, які йому не належать. Патрульні побачили це авто на перехресті вул. Зелена – Липова Алея, але порушнику вдалось зникнути з поля зору поліції. Однак через кілька хвилин назустріч патрульним виїхав ідентичний позашляховик, але уже з іншими номерами. Поліцейські зупинили авто, за кермом якого був 20-річний Віктор Колесниченко.

Поліцейські виявили, що в автомобілі був встановлений спеціальний пристрій заміни номерних знаків, під склом вони побачили проблискові маячки, а на даху — антени (глушилки зв'язку). Також у 20-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

У суді Віктор Колесниченко заперечив свою провину. Хлопець сказав, що ніякого переслідування не було, патрульні його зупинили приблизно о 01:30 та безпідставно протримали до ранку. Він розповів, що позашляховик йому не належить та ним переважно користується його батько. Віктор Колесниченко заявив, що в авто не встановлені проблискових маячків, а системою заміни номерних знаків він не користувався, бо немає до неї пульта.

Водій додав, що вже притягався до відповідальності за керування авто з незареєстрованими номерами, але стверджує, що тоді номери замінив його батько і він про це не знав.

Дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер патрульних, суддя Назар Стрепко визнав 20-річного Віктора Колесниченка винним у повторному керуванні авто з номерами, що йому не належать, та керуванні авто з встановленими проблисковими маячками. Суд оштрафував Віктора Колесниченка на 8,5 тис. грн з конфіскацією проблискових маячків.

Справу щодо керування авто у нетверезому стані суд розглядає окремо.