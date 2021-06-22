Львів’янина оштрафували за заміну номерних знаків під час втечі від поліції
Хлопець керував позашляховиком під наркотиками, однак справу щодо нетверезого водіння суд розглядає окремо
Личаківський районний суд Львова оштрафував на 8,5 тис. грн 20-річного Віктора Колесниченка, що міняв номерні знаки під час втечі від поліції. Хлопець керував позашляховиком у стані наркотичного сп’яніння, однак справу щодо нетверезого керування суд розглядає окремо.
Вночі 11 квітня патрульні затримали 20-річного львів'янина за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser, який їздив містом з перевищенням швидкості. У авто була встановлена спеціальна система для швидкої заміни номерних знаків і хлопець скористався нею, щоб утекти від поліції.
У суді один з патрульних повідомив, що до поліції надійшла інформація з центру безпеки міста про авто Toyota Land Cruiser, що порушує ПДР та їздить з номерними знаками, які йому не належать. Патрульні побачили це авто на перехресті вул. Зелена – Липова Алея, але порушнику вдалось зникнути з поля зору поліції. Однак через кілька хвилин назустріч патрульним виїхав ідентичний позашляховик, але уже з іншими номерами. Поліцейські зупинили авто, за кермом якого був 20-річний Віктор Колесниченко.
Поліцейські виявили, що в автомобілі був встановлений спеціальний пристрій заміни номерних знаків, під склом вони побачили проблискові маячки, а на даху — антени (глушилки зв'язку). Також у 20-річного водія виявили ознаки наркотичного сп’яніння.
У суді Віктор Колесниченко заперечив свою провину. Хлопець сказав, що ніякого переслідування не було, патрульні його зупинили приблизно о 01:30 та безпідставно протримали до ранку. Він розповів, що позашляховик йому не належить та ним переважно користується його батько. Віктор Колесниченко заявив, що в авто не встановлені проблискових маячків, а системою заміни номерних знаків він не користувався, бо немає до неї пульта.
Водій додав, що вже притягався до відповідальності за керування авто з незареєстрованими номерами, але стверджує, що тоді номери замінив його батько і він про це не знав.
Дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер патрульних, суддя Назар Стрепко визнав 20-річного Віктора Колесниченка винним у повторному керуванні авто з номерами, що йому не належать, та керуванні авто з встановленими проблисковими маячками. Суд оштрафував Віктора Колесниченка на 8,5 тис. грн з конфіскацією проблискових маячків.
Справу щодо керування авто у нетверезому стані суд розглядає окремо.