Водій виїхав на зустрічну смугу, після зупинки автомобіля патрульними пройшов тест на стан сп'яніння, але не погодився із протоколом

У вівторок, 18 травня, львівські патрульні зупинили водія у сильному стані алкогольного сп’яніння. Він порушив правила дорожнього руху. Щоб уникнути відповідальності, львів’янин намагався відкупитися хабарем.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції Львова, автомобіль BMW зупинили близько 23:00 на перехресті вулиць Петлюри — Садова за виїзд на зустрічну смугу. У 45-річного водія відразу помітили ознаки сп'яніння. Він погодився пройти перевірку, яка показала результат в 11 разів вищий за допустиму норму – 2,30 проміле.

Водій відразу вирішив домовитися з поліцейськими і запропонував їм винагороду 10 тисяч гривень. Патрульні викликали на місце слідчих.

«Навіть факт приїзду слідчих не зупинив чоловіка. Його дружина привезла гроші, і він підійшов до службового автомобіля патрульних і поклав їх на коліна командира роти гроші. Експерти вилучили 9 тисяч 800 гривень», – розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння), винесли постанову за порушення ПДР. Також йому загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 369 ККУ (Надання неправомірної вигоди службовій особі).