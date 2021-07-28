Водій BMW сів за кермо із перевищеною в 11 разів нормою алкоголю в крові і пропонував патрульним хабар

Залізничний районний суд оштрафував львів’янина Олександра Алеханова, який сів за кермо з перевищеною в 11 разів нормою алкоголю і намагався дати патрульним хабар.

Як повідомляв ZAXID.NET, 18 травня, близько 23:00, на вул. Петлюри, 36 львівські патрульні зупинили водія BMW Олександра Алеханова, який виїхав на зустрічну смугу. З’ясувалося, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Тест на вміст алкоголю в крові показав результат 2,3 проміле, що в 11 разів перевищує норму.

Водій відразу вирішив домовитися з поліцейськими і запропонував їм майже 10 тис. грн хабаря. Патрульні викликали на місце слідчих, однак водій поклав на коліна командира роти гроші. Слідчі ці гроші вилучили. Патрульні склали на водія BMW протокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) КУпАП та ч. 1 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі).

На судове засідання Олександр Алеханов не з’явився. Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного районного суду Ірина Мруць, визнала Олександра Алеханова винним у нетверезій їзді та оштрафувала його на 17 тис. грн із позбавленням права керувати транспортом упродовж року. Крім цього, він має заплатити 454 грн судового збору.

Щодо кримінальної справи за хабар патрульним, то 17 червня Залізничний районний суд визнав його винним і призначив 20,4 тис. грн штрафу.