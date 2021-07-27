Дівчина збила 87-річного велосипедиста у смт Рудне ще 19 жовтня 2020 року

Галицький районний суд Львова передав на поруки спортивної школи 18-річну борчиню самбо Анну Виноградську, яка вчинила нетверезу ДТП і втекла з місця події. У школі заявили, що провели з дівчиною бесіду і вона більше не повторить такий вчинок.

ДТП трапилась ще восени 2020 року. 19 жовтня на той момент 17-річна Анна Виноградська їхала на автомобілі Smart у смт Рудне. На перехресті вулиць Галицька-Грушевського дівчина збила 87-річного велосипедиста і одразу втекла з місця ДТП. Постраждалого госпіталізували з травмою голови.

Поліцейські оперативно розшукали винуватицю ДТП. Виявилось, що це 17-річна львівська спортсменка, борчиня самбо Анна Виноградська. У матеріалах вказано, що вона керувала автомобілем без водійських прав. Окрім того, у дівчини виявили наркотичне сп’яніння. В судовій постанові не вказано, що саме вживала водійка.

Під час судового засідання у цій справі 21 липня 2021 року Анна Виноградська подала клопотання про передачу матеріалів її справи на розгляд педагогічному колективу Львівської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпія». У клопотанні було вказано, що дівчина займається у цій школі самбо протягом шести років і є кандидаткою у майстри спорту України. У клопотанні школи також вказано, що Анна Виноградська «користується повагою в команді, підтримує хороші стосунки, комунікабельна».

«Вона неодноразово була призеркою чемпіонатів України та міжнародних змагань з боротьби самбо серед дівчат. У 2020 році отримала професійну травму, пов`язану з регулярними заняттями боротьбою самбо, перенесла оперативне втручання, перебувала закордоном на реабілітаційному лікуванні. Не зважаючи на імплант, продовжує активно займатися спортом і готується до чемпіонату України серед жінок, який відбудеться в кінці серпня», – цитується клопотання школи «Олімпія» у судовій постанові.

Суддя Віктор Романюк, який розглядав справу спортсменки, вирішив визнати її винною у нетверезому керуванні, водінню без прав та залишенні місця ДТП. Водночас він розглянув заяву спортивної школи «Олімпія» і погодився передати її на поруки педагогічному колективу школи.

У постанові вказано, що директор школи має упродовж 10 днів повідомити суд про заходи громадського впливу, які були застосовані до Анни Виноградської.

Директор школи спортивної «Олімпія» Роман Шміло розповів ZAXID.NET, що колектив школи уже застосував до Анни Виноградської заходи впливу: з дівчиною провели виховні бесіди.

«Ми проводили з нею неодноразово бесіди, збирали колектив і при ньому говорили з нею. Ми зараз більше приділяємо уваги і нагадуємо їй за прикру ситуацію. Ми її давно знаємо і розуміємо, що вона шкодує, що зробили такий вчинок. Я як директор і тренер бачу, що вона жалкує і я думаю, що більше вона такого не повторить», – переконаний Роман Шміло.

Зазначимо, що з 17 березня 2021 року в Україні заборонено передавати на поруки нетверезих водіїв. Втім Анна Виноградська вчинила ДТП ще до моменту, коли такі зміни до законодавства почали діяти, тому суд зміг затвердити її клопотання.