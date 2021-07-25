Анну-Мар'яну Самолук затримали нетверезою за кермом 28 травня

Галицький районний суд Львова оштрафував на 17 тис. грн і позбавив водійських прав 24-річну львівську модель Анну-Мар'яну Самолук. Дівчину на автомобілі Tesla зупинили патрульні, коли вона скоїла ДТП в центрі міста і втекла.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 травня близько 16:00 на вул. Ковжуна у Львові автомобіль Tesla наїхав на припаркований автомобіль Porsche Cayenne. Водійка Tesla одразу втекла з місця ДТП. Коли 24-річну водійку Tesla знайшли патрульні, то вирішили перевірити її на стані наркотичного сп’яніння. Результат тесту у лікарні показав, що водійка керувала машиною під дією екстазі (MDMA), метамфетаміну та амфетаміну.

Анна-Мар'яна Самолук надала поліції пояснення, що святкувала свій день народження та вважала, що вже не перебуває у стані наркотичного сп`яніння. Водійка не заперечила свою провину.

Уже під час розгляну адмінпротоколу у Галицькому райсуді 21 липня адвокат водійки заперечив, що вона була у стані наркотичного сп’яніння за кермом. Втім жодних доказів цієї позиції суд не побачив.

Таким чином суддя Віталій Стрельбицький визнав Анну-Мар'яну Самолук винною у керуванні автомобіля в нетверезому стані, порушенні ПДР та залишенні місця ДТП. Суд оштрафував її на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік. Дівчина може протягом 10 днів подати апеляцію на цю судову постанову.

Відомо, що Анна-Мар'яна Самолук з дитинства працює моделлю, у 2017 році увійшла у фінал конкурсу «Міс Україна». Також Анна-Мар’яна Самолук була помічницею, екс-депутата та голови Львівської обласної ради 6 скликання Петра Колодія.