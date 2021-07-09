Нардеп Юрченко за кермом Ford Mustang вдарив інше авто, а потім вийшов з машини і вдарив водія, який знімав відео

У мережі оприлюднили протокол патрульної поліції, оформлений на депутата Олександра Юрченка, та висновки медогляду, що підтверджують факт його кермування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння під час ДТП у Львові.

Нагадаємо, 8 липня на площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (екс-член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія. Потерпілий Всеволод Боровець розповів ZAXID.NET, що координація рухів нардепа була порушена, а зіниці розширені. Також він повідомив, що експрес-тест Олександра Юрченка показав наявність MDMA, відомого як «екстазі».

Фото результату експрес-тесту на наявність наркотиків у сечі Юрченка також опублікував у Facebook народний депутат Гео Лерос. А вранці 9 липня він оприлюднив протокол, який патрульні інспектори оформили на водія-порушника, та висновок медиків, який підтвердив стан наркотичного сп’яніння Олександра Юрченка на момент ДТП 8 липня.

Олександр Юрченко відмовився підписати протокол про адміністративне правопорушення.

У патрульній поліції не коментують результати перевірки на стан наркотичного сп’яніння учасників цієї ДТП.

Олександр Юрченко – народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру нардепу і клопотання про арешт. 17 вересня фракція «Слуга народу» виключила Юрченка зі своїх лав. 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 31656 грн, а 25 вересня за Юрченка внесли заставу.